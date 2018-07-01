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الأحد، 01 يوليه 2018 03:13 م
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18 مليون جنيه قيمة التأمين على 66 لاعبا بفريق كرة القدم بنادى الزمالك

الأحد، 01 يوليه 2018 02:07 م
18 مليون جنيه قيمة التأمين على 66 لاعبا بفريق كرة القدم بنادى الزمالك شيكابالا وكهربا
كتب : حسام الشقويرى
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كشف وسيط التأمين حمدى عبد المولى، أنه تم التأمين على لاعبى الفريق الأول لكرة القادم بنادى الزمالك بوثيقة الحوادث الشخصية لـ66 لاعب بقيمة 18مليون جنيه، والتى تغطى الوفاة نتيجه حادث والعجز الكلى والجزئى المستديم والمؤقت.

 

وأضاف عبد المولى، لـ"اليوم السابع"، أن الوثيقه تغطى الحوادث الشخصية على مداراليوم ولاتغطى إصابات الملعب، لافتا إلى أنه تم اسناد العملية للجمعية المصرية للتأمين التعاونى وذلك للسنة التاسعة، وأبرز اللاعبين الذين تم التأمين عليهم هم على جبر وشيكابالا ومحمود كهربا وأحمد الشناوى وطارق حامد.


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