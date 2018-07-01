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"يوناميد" تشيد بجهود تحقيق الأمن والاستقرار فى جنوب دارفور بالسودان

الأحد، 01 يوليه 2018 12:05 ص
"يوناميد" تشيد بجهود تحقيق الأمن والاستقرار فى جنوب دارفور بالسودان الأوضاع فى دارفور - أرشيفية
(أ ش أ)
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أشاد وفد من قوات يوناميد بجهود حكومة ولاية جنوب دارفور تجاه تحقيق الأمن والاستقرار فى مختلف أرجاء الولاية وقرى العودة الطوعية، خاصة محلية شطايا التى أصبحت نموذجا للسلام والاستقرار.

وقال رئيس الوفد، توماس بى فولي، خلال لقائهم بوالى جنوب دارفور آدم الفكي، بمدينة نيالا العاصمة، إن زيارتهم للولاية تأتى فى إطار التعرف على الأوضاع الأمنية والإنسانية بمعسكرات النازحين ومناطق العودة الطوعية، معربا عن سعادتهم بما تحقق من تقديم الخدمات الضرورية التى يحتاجها النازحون العائدون إلى قراهم طواعية دعما وتعزيزا للسلام والاستقرار بالبلاد.

من جانبه، أكد الوالى اهتمام حكومته بقضايا النازحين بالمعسكرات ومناطق العودة الطوعية، المتمثلة فى تقديم خدمات التعليم والصحة وتأمين المعسكرات والقرى، بجانب تأمين الموسم الزراعى إنفاذا لخطة الولاية الاستراتيجية التى تم تكوينها بالشراكة مع المنظمات الدولية واليوناميد، فى محاور الأمن والاستقرار والتنمية والإعمار والعودة الطوعية وإعادة التوطين والسلام والتعايش السلمى .

وقال الفكي، إن الاستقرار الأمنى الذى تشهده الولاية جاء بفضل جهود القوات النظامية والأجهزة الشرطية والأمنية تجاه عمليات جمع السلاح، التى انعكست إيجابا على عودة النازحين إلى قراهم طواعية، خاصة وأن ولايته ودعت مرحلة الحرب والصراعات واتجهت نحو مرحلة تنموية جديدة تهدف إلى التنمية والإعمار.

 


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