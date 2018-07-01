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وكيل مجلس النواب: سنوافق على برنامج الحكومة بهدف الاستقرار

الأحد، 01 يوليه 2018 03:00 ص
وكيل مجلس النواب: سنوافق على برنامج الحكومة بهدف الاستقرار سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
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قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيوافق على برنامج الحكومة الذى من المقرر أن يلقيه المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة، الثلاثاء المقبل قبل انتهاء المدة القانونية من تشكيل الحكومة الواردة فى المادة 126 من اللائحة الداخلية .

وأضاف "وهدان" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن البرلمان سيوافق بهدف الحفاظ على الاستقرار، لافتاً إلى أن هناك تنسيق يتم الآن بين الحكومة والبرلمان حول بعض الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وترشيد الإنفاق الحكومى، حتى لا يتحمل المواطن عبء الإصلاح بشكل كبير.

ووفقا للمادة 126 من لائحة مجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.


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