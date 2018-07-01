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وزير خارجية فلسطين: إفريقيا عمقنا الاستراتيجى ورافعة أولى فى دعم حقوق شعبنا

الأحد، 01 يوليه 2018 01:29 م
وزير خارجية فلسطين: إفريقيا عمقنا الاستراتيجى ورافعة أولى فى دعم حقوق شعبنا وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
كتب سمير حسنى
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أشاد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، بدعم دول القارة الإفريقية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن التجربة "الإفريقية - الفلسطينية" مبعث اعتزاز وطنى ومدعاة فخر لكل فلسطينى.

 

وأضاف وزير الخارجية الفلسطينى خلال كلمته فى افتتاح أعمال القمة الإفريقية الـ 31، والمنعقدة فى موريتانيا، أن الفلسطينيين كانوا ولا يزالوا يعتبرون إفريقيا عمقا استراتيجيا وحاضنا ورافعة أولى فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى الأعزل فى نضاله المشروع من أجل تحقيق غاياته وأهدافه فى الدولة والحرية والاستقلال.

 


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