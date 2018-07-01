وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره القبرصى سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك

أبوظبى أ ش أ

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، الذى يزور الإمارات حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص فى مختلف المجالات منها التجارية والسياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة وناقشا المواضيع ذات الاهتمام المشترك خصوصاً تطورات الأوضاع فى اليمن وليبيا.