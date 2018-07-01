وزير المالية: زيادة الإيرادات عملية حياة أو موت بالنسبة لمصر

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالبة، إن زيادة حجم الإيرادات المصرية يعد أمر "حياة أو موت" بالنسبة للدولة، موضحاً أنه فى حال تراجع معدل الإيرادات سنستمر فى الاقتراض وتذهب أموالنا فى خدمة الديون سواء فى الفوائد أو الاقساط وتعجز الدولة من أن تضخ أموالاً للارتقاء بمستوى خدمة التعليم والصحة، والاستثمار من أجل ضخ فرص عمل جديدة.

وأضاف "معيط"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر فضائية "ten"،أنه يعمل على زيادة معدلات الإيرادات بحيث تكون أكبر من المصروفات حتى تتمكن الدولة المصرية من رفع مستوى معيشة المواطن إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة له.

وكشف أن حجم الدين فى العام المنصرم بلغ 108% من حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتابع:"بمعنى أنه على سبيل المثال بنتكلم مثلاً عندنا 3,5 تريليون حجم الناتج المحلى الاجماعى والدين 3,8 تريليون فالدين هنا أكبر من الناتج بتاع المجتمع.. ونستهدف فى العام المالى الجديد أن يتراجع الدين إلى 98% من الناتج المحلى الاجمالى".