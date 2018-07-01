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وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية لمشروع مكافحة عمل الأطفال

الأحد، 01 يوليه 2018 10:46 ص
وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية لمشروع مكافحة عمل الأطفال مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية لمشروع مكافحة عمل الأطفال
كتب محمود راغب
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انطلق منذ قليل مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية لمشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025"، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.
 
وقال الوزير إن الخطة يجرى تنفيذها من خلال لجنة توجيهية تضم ممثلين لكل الوزارات والجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين للقضاء على عمل الأطفال فى مصر، فضلا عن أن هناك العديد من السياسات والبرامج الهادفة إلى مكافحة الفقر وتحسين نوعية التعليم، التى ستسهم فى تخفيف منابع عمل الأطفال فى مصر.
 
وقدم الوزير الشكر لفريق العمل الذى أسهم وتعاون فى إعداد هذه الخطة من وزارة القوى العاملة، وممثلى الوزارات والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والجهات المختلفة وخبراء منظمة العمل الدولية الذين قدموا الدعم الفنى اللازم.

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وزاره القوى العامله

محمد سعفان

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