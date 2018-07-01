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وزير القوى العاملة: نحاول إيجاد دخل للأسر الفقيرة يغنيها عن دفع أطفالها للعمل

الأحد، 01 يوليه 2018 10:22 م
وزير القوى العاملة: نحاول إيجاد دخل للأسر الفقيرة يغنيها عن دفع أطفالها للعمل محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب إبراهيم حسان
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القانون يمنع عمل الأطفال، موضحا أن عمالة الأطفال جريمة فى حق الإنسانية، ليس على مستوى مصر فقط، ولكن على مستوى المجتمع الدولى بأكمله.

 

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام" المذاع عبر قناة TeN، أن معظم الوزارات بالحكومة ومعهم جهاز الإحصاء، تعمل مع وزارة القوى العاملة، للقضاء على المسببات الرئيسية لأزمة عمل الأطفال، مبينا أن أهم مسببات المشكلة هى الأسر الفقيرة التى تدفع بالأطفال إلى سوق العمل، وتجعلهم يتسربوا من التعليم للدفع بهم إلى الأعمال، رغم أن بعض الأعمال قد يسبب مخاطر كبيرة للأطفال، وهذا ما تواجهه الدولة من خلال خطة تتلافى كل تلك الأمور.

 

وأوضح وزير القوى العاملة، أن النظر إلى الأسرة الفقيرة من خلال حصرها بمساعدة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، للتعرف عليها حتى نجد لها دخلا مناسبا، يغنيها عن الدفع بأطفالها لسوق العمل حتى لا نعرضهم للخطورة، مشيرا إلى التعاون مع المنظمات الدولية ومنها الهجرة والعمل الدوليتان للقضاء على هذه الأزمة.

 

وتابع الوزير: "نحتاج إلى عمل تقييم سنوى ومتابعة شبه شهرية على أعمالنا حتى نحقق مع نهاية الخطة التى نضعها نجاحات وننهى الأعداد الكبيرة الموجودة من هذه الأطفال"، مستكملا: "من خلال المنظمات الدولية الخطة التى أطلقناها اليوم، فإن هناك لمسألة التمويل، من خلال منظمات منظمة العمل الدولية حتى يكون هناك مبلغ يتيح من خلال هذه الحملة تحقيق نجاحات لنقضى على هذه المشكلة".


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محمد سعفان

وزير القوى العاملة

عمل الاطفال فى سن صغير

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