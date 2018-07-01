وزير الخارجية الكويتى يتوجه إلى لندن فى زيارة رسمية

الكويت (أ ش أ)

توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن فى زيارة رسمية، تلبية لدعوة نظيره البريطانى بوريس جونسون.

ويضم الوفد الكويتى المرافق كلا من سفير الكويت لدى بريطانيا خالد الدويسان، ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزى، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغانى، وعدد من كبار المسئولين فى وزارة الخارجية.

وكانت الكويت وبريطانيا قد اختتما أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين الأسبوع الماضى، والتى عقدت فى العاصمة البريطانية لندن على مدى يومين، تم خلالهما التوقيع على مذكرة لإنشاء مركز للأمن السيبرانى فى الكويت، وتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.