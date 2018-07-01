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الأحد، 01 يوليه 2018 12:50 م
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وزير الإنتاج الحربى يلتقى أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالإنتاج الحربى

الأحد، 01 يوليه 2018 12:05 م
وزير الإنتاج الحربى يلتقى أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالإنتاج الحربى الدكتور محمد العصار وزير الدولة الإنتاج الحربي
كتب محمود راغب
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أكد الدكتور محمد العصار، وزير الدولة  الإنتاج الحربى، على دور العاملين فى تطوير وتحسين الإنتاجية، داخل المصانع الحربية والعمل على تحقيق المستهدف، والمشاركة فى إقامه المشروعات التموينية. 
 
جاء خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربى، واللجان النقابية ومجلس وعلى إداراتها المنتخبون، بمناسبة بالفوز فى الانتخابات والذكرى الخامسة لـ 30يونيو، بحضور رؤساء الشركات. 
 
واستعرض الوزير الموقف الاقتصادى فى الشركات مشددل على ضرورة التفاعل من أجّل تطوير الأداء وتحسين المنتج وتوفير المناخ الآمن فى العمل. 
 
وفى إطار خطة النقابة العامه لتحسين المنتج المحلى، صرح سعيد نقيب، رئيس نقابه العامة، ونائب  رئيس الاتحاد العام، وفق بيان لاتحاد عمال مصر،  بأن الوزير وافق على تدريب الكوادر العمالية بمراكز التدريب والتميز العلمى بمدينة السلام على نفقه الوزارة على أن تشمل البرامج تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للبلاد توفير الاحتياجات المحلية والتصديرية من إنتاج المصانع، إضافة إلى رفع مهارة الكوادر العمالية، من خلال تعميق الحوار والمفاوضة مع الإدارة والمشاركة في وضع الموازنات التخطيطية ودراسة آليات تطبيق قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.

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