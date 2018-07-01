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وزير الأوقاف: فظائع الإخوان وإجرامهم فى حق الوطن يقتضيان استئصال شأفة الجماعة

الأحد، 01 يوليه 2018 10:16 م
وزير الأوقاف: فظائع الإخوان وإجرامهم فى حق الوطن يقتضيان استئصال شأفة الجماعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن جماعة الإخوان الإرهابية هى مفتاح كل شر، فإجرامها فى حق الدين والوطن يقتضيان العمل على تفكيك بنية الجماعة واستئصال شأفتها وتجفيف روافدها ومصادر تمويلها، وعدم السماح لأى من عناصرها باختراق الجهاز الإدارى للدولة، وذلك تعليقا على مشاهد إجرام الجماعة الإرهابية ومن تحالف معها من قوى الإرهاب والشر فى حق الوطن والأمة وحق الإنسانية.

 

وأضاف جمعة هذه الجماعة وعناصرها المجرمة لا تؤتمن على دين ولا وطن ولا على المصالح العامة، فعناصرها أينما حلوا لا يأتون بخير ولا يرجى منهم خير، فدأبهم الغدر، وعادتهم الخيانة والكذب، والغاية عندهم تبرر كل الوسائل، لا أمان لهم ولا عهد، ولا يفون بوعد ولا ذمة، يتلونون كالحرباء، إقصائيون وعنصريون حتى النخاع، صناعة صهيونية لإغراق منطقتنا وأمتنا فى فوضى لا تبقى ولا تذر، تاريخهم ملطخ بالعمالة والخيانة والدم، مما يتطلب العمل على كشف طبيعة هذه الجماعة الماكرة المخادعة المتاجرة بالدين، حتى لا تخدع أحدا من شبابنا أو أبنائنا أو أى من أفراد المجتمع، مستغلة الغطاء الدينى تارة وحاجة بعض المحتاجين على نحو ما كانت تفعل من استغلال حوائجهم تارة أخرى.

 

وأكد مختار جمعة أن ذلك يستدعى عدم تمكين عناصر الجماعة من أى مجال يتصل بتكوين النشء أو بناء العقول، أو المجال الاجتماعى العام، لأنهم إنما كانوا يستغلون ذلك كله لصالح الجماعة لا صالح الدين ولا صالح الوطن، فلولا أن الله عز وجل أراد بِنَا وبمصرنا العزيزة خيرا، ووفق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخليص مصر من مؤامرات الفوضى التى ضربت كثيرا من دول المنطقة فوقعت ولَم تقم ولَم تخرج منها، لكانت هذه الجماعة قد جرتنا إلى الانهيار التام فى جميع المجالات وأنهت كيان الدولة، تحقيقا للعمالة التى صنعوا لها وقامت جماعتهم على أساسها، ولكن الله سلم مصر من شرها وشر عناصرها الغادرة، وسيسجل التاريخ بحروف من نور أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قام بأعظم عملية إنقاذ فى العصر الحاضر.


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