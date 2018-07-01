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الأحد، 01 يوليه 2018 04:15 م
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وزير الأوقاف: آليات دقيقة لقياس الإنجازات ونظام صارم للمكافأة والمحاسبة

الأحد، 01 يوليه 2018 03:33 م
وزير الأوقاف: آليات دقيقة لقياس الإنجازات ونظام صارم للمكافأة والمحاسبة جانب من الاجتماع
كتب لؤى على
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أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال اجتماعه اليوم الأحد ، بقيادات ومديرى مناطق هيئة الأوقاف المصرية اعتماد منهج دقيق للمتابعة وقياس الإنجازات من خلال بيان إحصائى أسبوعيًا بما يتم فى جميع مناطق الهيئة من إيرادات وتحصيلات وإنجازات مختلفة، ثم بيان يعلن شهريًا عن حجم الإنجازات أو المعوقات والعمل على إزالتها أولاً بأول، مع وضع نظام صارم لإثابة وتحفيز المجدين والمتميزين ، ومحاسبة المقصرين ، كما أعطى مهلة أسبوعًا واحدًا لشئون الاستثمار لتقديم رؤية متكاملة لاستثمار أموال الوقف.

 وأعرب عن تفاؤله الشديد نظرًا لروح الفريق التى تسود العمل بالهيئة فى الوقت الراهن مؤكدًا على بذل المزيد من الجهد والابتكار فى أساليب العمل.

 

 

 


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