وزيرة الصحة تثنى على أداء أطباء الوزارة: كل الشكر.. و"المثابرة" ليست جديدة عليكم

أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً مع الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب القصر العينى، للتنسيق مع فريق طبى على أعلى مستوى مكون من أساتذة جراحة المخ والأعصاب، والعظام، مشيرة أنه على الفور استجاب وقام بالتنسيق مع الدكتور أحمد صبحى أستاذ جراحة التجميل، ومدير مستشفيات جامعة القاهرة، حيث تم إرسال الفريق الطبى إلى مستشفيات الغردقة العام، ورأس غارب المركزى، وذلك لمناظرة حالات الحادث.

كما وجهت وزيرة الصحة والسكان، بتشكيل فريق طبى من مستشفى الجونة لمناظرة الحالات، وقالت "إذا احتجنا إلى نقل الحالات إلى هناك، سيتم نقلها على نفقة وزارة الصحة"، وذلك فى إطار التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.

جاء ذلك على خلفية انقلاب أتوبيس رحلات عصر أمس على طريق بنى سويف - الزعفرانة، بمحافظة البحر الأحمر، مما أدى إلى وفاة 3 مواطنين وإصابة 23 آخرين.

وقالت وزارة الصحة، فى بيان، منذ قليل، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تواصلت مع الدكتور مصطفى عبدالخالق، عميد كلية طب سوهاج، وعلى الفور قام على رأس فريق طبى مكون من أساتذة الجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية، والعظام، والتجميل، بالإضافة إلى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، ومديرى المستشفيات الحالى والسابق ومدير استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعى، وذلك لمناظرة الحالات.

يأتى ذلك بعد تصادم "ميكروباص" بسيارة ملاكى بطريق سوهاج - دار السلام (مركز أخميم) محافظة سوهاج، أدى إلى وفاة 4 مواطنين وإصابة 11 آخرين.

وأضافت الوزارة، أن الفريق الطبى يقدم العلاج لـ9 حالات بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج، بينما باقى الحالات إحداهما مصابة بكسر فى فقرات العمود الفقرى، والأخرى بنزيف داخلى بالبطن، والذى استدعى إلى نقلهم فورا إلى المستشفى الجامعى بسوهاج، ويخضعوا للعلاج والملاحظة.

وفى النهاية، أثنت وزيرة الصحة والسكان على أداء قيادات وزارة الصحة، والفريق الطبى والعاملين بمستشفيات الوزارة من أطباء وفنيين وتمريض، وتوجهت لهم بخالص الشكر والعرفان، مشيرة إلى أنهم ليس بجديد عليهم المثابرة ومواصلة الليل بالنهار، لتقديم خدمة طبية لائقة للمريض المصرى.