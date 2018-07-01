video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة التخطيط تعلن أجندة مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018

الأحد، 01 يوليه 2018 11:01 ص
وزارة التخطيط تعلن أجندة مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018 هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مؤتمر "مصر للتميز الحكومى 2018" الذى سيتم إطلاقه يومى 3 و4 يوليو الجارى سيشهد عرض تجارب حكومية مصرية مختلفة تطال قطاعات التميز الحكومى والإصلاح الإدارى، حيث تستعرض وزارة التخطيط رحلة التميز فى القطاع الحكومى فى مصر، مضيفة أنه سيتم كذلك مشاركة تجربة جامعة زويل الرائدة فى مصر، وتجربة بنك مصر على عقود من التغيرات والتطورات فى نماذج الإدارة.

وأضافت هالة السعيد، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن المؤتمر يتضمن كذلك عرض لتجربة التميز فى بناء المدن الذكية فى مصر من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدة أن التحول إلى المدن الذكية أو المستدامة هو أمر تتبعه معظم مدن العالم حالياً، حيث أصبح وجودها ضرورة لمواكبة ما يحدث من تطورات وتغييرات  وذلك بهدف تقديم أفضل خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن جلسات المؤتمر ستتضمن مواضيع مرتبطة بالريادة العالمية ومستقبل التميز الحكومى والإصلاح الإدارى فى مصر.

من جانبه أكد محمد بن عبدالل ه القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن  الجانب الاماراتى سيستعرض خلال المؤتمر العديد من التجارب المرتبطة بمنظومة التميز الحكومى فى دولة الإمارات، بما فى ذلك تجربة مدينة دبى فى التميز، وآليات الابتكار فى التقنيات الحديثة لتحقيق التميز، ومناقشة كيفية تبنى منظومة التميز فى العمل الحكومى وتأثيرات ذلك فى تحقيق النجاح، فضلا عن تناول تأثير القيادة الاستثنائية المتميزة على الأداء الحكومى، واستعراض عناصر التميز فى إدارة مشاريع البنية التحتية، أضاف قائلا: "نحن نهدف لخلق حراك إدارى استراتيجى عربى بالتعاون مع جمهورية مصر العربية

أما فيما يرتبط بالابتكار فى الخدمات الحكومية فيشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات حول تصميم نماذج متكاملة للخدمات الحكومية، وصناعة الريادة العالمية فى خدمات الأعمال واستعراض مفهوم الحكومات الأكثر ابتكاراً حول العالم والتميز فى التحول الذكى للخدمات

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى  كانت قد اعلنت فى أبريل الماضى عن تبنى الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومى وذلك فى مؤتمر صحفى حضره وفدا رسميا لحكومة الامارات العربية المتحدة برئاسة  محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعهود الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة وعدد كبير من المسئولين والإعلاميين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هالة السعيد: نشهد طفرة فى وضع المرأة بالمجتمع ونتبع نهج القيادة السياسية

هالة السعيد

وزيرة التخطيط

الامارات

الحكومة

الاصلاح الادارى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة