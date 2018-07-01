وزارة التخطيط تعلن أجندة مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018

كتب مصطفى عبد التواب

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مؤتمر "مصر للتميز الحكومى 2018" الذى سيتم إطلاقه يومى 3 و4 يوليو الجارى سيشهد عرض تجارب حكومية مصرية مختلفة تطال قطاعات التميز الحكومى والإصلاح الإدارى، حيث تستعرض وزارة التخطيط رحلة التميز فى القطاع الحكومى فى مصر، مضيفة أنه سيتم كذلك مشاركة تجربة جامعة زويل الرائدة فى مصر، وتجربة بنك مصر على عقود من التغيرات والتطورات فى نماذج الإدارة.

وأضافت هالة السعيد، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن المؤتمر يتضمن كذلك عرض لتجربة التميز فى بناء المدن الذكية فى مصر من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدة أن التحول إلى المدن الذكية أو المستدامة هو أمر تتبعه معظم مدن العالم حالياً، حيث أصبح وجودها ضرورة لمواكبة ما يحدث من تطورات وتغييرات وذلك بهدف تقديم أفضل خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن جلسات المؤتمر ستتضمن مواضيع مرتبطة بالريادة العالمية ومستقبل التميز الحكومى والإصلاح الإدارى فى مصر.

من جانبه أكد محمد بن عبدالل ه القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الجانب الاماراتى سيستعرض خلال المؤتمر العديد من التجارب المرتبطة بمنظومة التميز الحكومى فى دولة الإمارات، بما فى ذلك تجربة مدينة دبى فى التميز، وآليات الابتكار فى التقنيات الحديثة لتحقيق التميز، ومناقشة كيفية تبنى منظومة التميز فى العمل الحكومى وتأثيرات ذلك فى تحقيق النجاح، فضلا عن تناول تأثير القيادة الاستثنائية المتميزة على الأداء الحكومى، واستعراض عناصر التميز فى إدارة مشاريع البنية التحتية، أضاف قائلا: "نحن نهدف لخلق حراك إدارى استراتيجى عربى بالتعاون مع جمهورية مصر العربية

أما فيما يرتبط بالابتكار فى الخدمات الحكومية فيشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات حول تصميم نماذج متكاملة للخدمات الحكومية، وصناعة الريادة العالمية فى خدمات الأعمال واستعراض مفهوم الحكومات الأكثر ابتكاراً حول العالم والتميز فى التحول الذكى للخدمات

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد اعلنت فى أبريل الماضى عن تبنى الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومى وذلك فى مؤتمر صحفى حضره وفدا رسميا لحكومة الامارات العربية المتحدة برئاسة محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعهود الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة وعدد كبير من المسئولين والإعلاميين.