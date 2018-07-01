وزارة البيئة تشارك فى حفل إطلاق بنك الشباب المصرى

كتبت آية دعبس

أكد الدكتور وائل رضا، رئيس وحدة الشباب فى وزارة البيئة، أن الوزارة تولى خلال الفترة القادمة اهتماما كبيرا بالشباب حيث أنهم ذخيرة هذا الوطن وأنهم إذا كانوا هم نصف الحاضر فهم كل المستقبل.

وأوضح رضا أنه على الشباب حماية البيئة في كل مكان يتواجدون فيه سواء فى مراكز الشباب أو المدارس أو الجامعات والمعاهد ومنظمات المجتمع المدنى التى تعد أذرع وزارة البيئة فى التوعية البيئية لكل شرائح وطبقات المجتمع.

كما أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفنى لأى مبادرة شبابية رائدة فى مجال البيئة.

جاء هذا خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال حفل إطلاق مشروع بنك الشباب المصرى بنسخته الأولى فى مصر والعالم العربى والذى تنظمه مؤسسة وقفية المعادى الأهلية والمفوضية الأوروبية بجمهورية مصر العربية.

كما وجه الدكتور وائل رضا الشكر للدكتورة مروة الدالي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة وقفية المعادى الأهلية علي فكرة المشروع الذي يستهدف رواد الأعمال من الشباب المصرى.

ويهدف المشرع إلى ربط مصر بأكثر من 28 دولة بها بنوك الشباب وب 200بنك شباب علي مستوي العالم.

ويعد بنك الشباب مبادرة تديرها مجموعات مدربة من الشباب لخدمة شباب منطقتهم من رجال الأعمال بدءا من إيجاد التمويل ثم تحديد مجالات الدعم سواء مجال الثقافة أو البيئة أو المياه أو إيجاد فرص عمل.

جديرا بالذكر أن مؤسسة وقفية المعادي تسعي إلي إحياء فكرة الوقف المجتمعي وتقوم بتقديم الاستشارات للوقف الخيري الذي يشجع علي العطاء الاجتماعي وتنفيذ برنامج مشاركة الشباب الذي يهدف إلي تمكين الشباب من صنع القرار وإدارة وتمويل المشروعات، بالإضافة إلي برنامج البيئة الذي ينفذ مشاريع زراعة الأسطح للمنازل والمدارس والشركات ويعمل علي نشر الفكر والوظائف الخضراء.