video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة البيئة تشارك فى حفل إطلاق بنك الشباب المصرى

الأحد، 01 يوليه 2018 11:44 ص
وزارة البيئة تشارك فى حفل إطلاق بنك الشباب المصرى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
أكد الدكتور وائل رضا، رئيس وحدة الشباب فى وزارة البيئة، أن الوزارة تولى خلال الفترة القادمة اهتماما كبيرا بالشباب حيث أنهم ذخيرة هذا الوطن وأنهم إذا كانوا هم نصف الحاضر فهم كل المستقبل. 
 
وأوضح رضا أنه على الشباب حماية البيئة في كل مكان يتواجدون فيه سواء فى مراكز الشباب أو المدارس أو الجامعات والمعاهد ومنظمات المجتمع المدنى التى تعد أذرع وزارة البيئة فى التوعية البيئية لكل شرائح وطبقات المجتمع. 
 
كما أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفنى لأى مبادرة شبابية رائدة فى مجال البيئة.
 
جاء هذا خلال الكلمة التى ألقاها  نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال حفل إطلاق مشروع بنك الشباب المصرى بنسخته الأولى فى مصر والعالم العربى والذى تنظمه مؤسسة وقفية المعادى الأهلية والمفوضية الأوروبية بجمهورية مصر العربية. 
 
كما وجه الدكتور وائل رضا الشكر للدكتورة مروة الدالي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة وقفية المعادى الأهلية علي فكرة المشروع  الذي يستهدف رواد الأعمال من الشباب المصرى.
 
ويهدف المشرع إلى ربط مصر بأكثر من 28 دولة بها بنوك الشباب وب 200بنك شباب علي مستوي العالم. 
 
ويعد بنك الشباب مبادرة تديرها مجموعات مدربة من الشباب لخدمة شباب منطقتهم من رجال الأعمال بدءا من إيجاد التمويل ثم تحديد مجالات الدعم سواء مجال الثقافة أو البيئة أو المياه أو إيجاد فرص عمل. 
 
 جديرا بالذكر أن مؤسسة وقفية المعادي تسعي إلي إحياء فكرة الوقف المجتمعي وتقوم بتقديم الاستشارات للوقف الخيري الذي يشجع علي العطاء الاجتماعي  وتنفيذ برنامج مشاركة الشباب الذي يهدف إلي تمكين الشباب من صنع القرار وإدارة وتمويل المشروعات، بالإضافة إلي برنامج البيئة الذي ينفذ مشاريع زراعة الأسطح للمنازل والمدارس والشركات ويعمل علي نشر الفكر والوظائف الخضراء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة البيئة تشارك فى فعاليات مبادرة شجرها لزراعة500 شجرة مثمرة بـ6 أكتوبر

"البيئة" تنفذ برنامجًا تدريبيًا حول إعداد مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

وزيرة البيئة تؤكد ضرورة دمج الطلاب فى المشروعات البيئية

وزارة البيئة

وزيرة البيئة

البيئة




لا تفوتك
وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

صور..محافظات مصر تشهد ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمواد الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. الطلاب يتوافدون برفقة أولياء أمورهم على المدارس بدعوات النهاية السعيدة.. والطلاب: نتمنى أن يكون ختامها مسك

صور..محافظات مصر تشهد ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمواد الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. الطلاب يتوافدون برفقة أولياء أمورهم على المدارس بدعوات النهاية السعيدة.. والطلاب: نتمنى أن يكون ختامها مسك

طريق كارتيرون فى الأهلى ليس مفروشا بالورود قبل الموسم الجديد.. ضياع الصفقات المؤثرة.. آثار وداع المونديال.. ضغوط تحقيق البطولات.. كسب ثقة الجماهير.. صعوبة الحفاظ على الدورى

طريق كارتيرون فى الأهلى ليس مفروشا بالورود قبل الموسم الجديد.. ضياع الصفقات المؤثرة.. آثار وداع المونديال.. ضغوط تحقيق البطولات.. كسب ثقة الجماهير.. صعوبة الحفاظ على الدورى

سمار طبيعى.. 3 وصفات طبيعية لعمل التان فى البيت قبل المصيف بالسكر والجليسرين

سمار طبيعى.. 3 وصفات طبيعية لعمل التان فى البيت قبل المصيف بالسكر والجليسرين

كأس العالم 2018.. روسيا تسعى لصناعة تاريخ جديد فى كأس العالم أمام إسبانيا

كأس العالم 2018.. روسيا تسعى لصناعة تاريخ جديد فى كأس العالم أمام إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة