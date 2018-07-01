وزارة الأوقاف تعلن شروط مسابقة إمام المسجد الجامع لعام 2018

كتب لؤى على

قال الشيخ صبرى ياسين، رئيس قطاع المديريات لوزارة الأوقاف، إنه حرصًا من الوزارة على إفساح المجال أمام الأئمة المتميزين، وترشيح الكفاءات العلمية للقوافل والندوات والمحاضرات العامة وغيرها، تم فتح الباب للراغبين فى التقدم لمسابقة إمام المسجد الجامع لعام 2018م من بين الأئمة والمفتشين ومديرى الإدارات الراغبين فى المشاركة بالمسابقة على النحو التالى:

– التقدم للمسابقة اختيارى عبر الموقع.

– أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الوظيفية: (خدمات دينية) طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفى وأمضى بالخدمة مدة لا تقل عن (سنتين)، وحصل على تقرير الصلاحية.

– أن يكون تقرير كفايته عن آخر (سنتين) بمرتبة امتياز.

– أن لا يكون قد وقع عليه جزاءات خلال آخر (سنتين) وأن لا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل.

– ألا يكون قد تقدَّم لنفس المسابقة خلال الفترة من 1 / 1 / 2017م وحتى تاريخه.

– أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن.

فعلى من يرغب فى التقدم لهذه المسابقة التقديم عبر الموقع وفق النموذج المعد لذلك، فى موعد أقصاه 15 / 7 / 2018م.

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