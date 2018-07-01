"واشنطن بوست": كوريا الشمالية تخفى أنشطة نووية

واشنطن (أ ف ب)

كشفت معلومات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" السبت، أن كوريا الشمالية التى تعهدت خلال قمة تاريخية التقدم باتجاه نزع أسلحتها الذرية، تسعى حاليا الى اخفاء انشطة نووية عن الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم كشف هوياتهم، ان مؤشرات تم الحصول عليها منذ قمة الثانى عشر من يونيو بين الرئيسين الاميركى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون، تدل على وجود مواقع سرية للانتاج وتطوير وسائل تهدف الى اخفاء انتاج اسلحة نووية.

ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر ان كوريا الشمالية تنوى الاحتفاظ بجزء من مخزونها النووى ومن مواقعها الانتاجية، عبر اخفائها عن الولايات المتحدة، وهذا يعنى ان كوريا الشمالية تنوى مواصلة برنامجها النووى مع انها تعهدت لواشنطن السير على طريق نزع السلاح النووي.

وخلال القمة مع ترامب، اكد كيم التزامه "العمل باتجاه" اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية، وفى نهاية الاسبوع، اكدت شبكة التلفزيون الاميركية "ان بى سي" ان بيونج يانج تزيد انتاجها من الوقود النووى المخصص لاسلحة ذرية فى عدد من المواقع المخفية.