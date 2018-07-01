ننشر تفاصيل إصابة 14 شخصا بسبب انقلاب "ميكروباص كوبرى الناموس" بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تعرض 14 شخص لإصابات مختلفه إثر حادث انقلاب ميكروباص فى منطقة كوبرى الناموس.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم ثان الرمل بانقلاب سيارة من أعلي كوبري الناموس بترعة المحمودية.

بانتقال قيادات المديرية و مأمور وضباط القسم وضباط إدارة المرور وقوات من ادارة الحماية المدنية " وحدة الانقاذ النهري".

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة " ميكروباص- بدون لوحات معدنية" يستقلها 14 شخص قيادة م ع ا ع سن 41 سائق مقيم شارع محطة السوق دائرة القسم اعلي الكوبري ، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدي لانحرافها واصطدامها بسور الكوبري وسقوطها بمياة الترعة.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و11 من مستقليها باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم ، وتمكنت وحدة الانقاذ النهري من انتشال السيارة وقائدها ومستقليها ، وتم نقل المصابين لمستشفي الرئيسي الجامعي وجمال عبد الناصر للعلاج وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور و التحفظ على السيارة و قائدها و تحرر المحضر رقم 14512 لسنه جنح ثان الرمل.