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نائب عراقى: معدل هجمات داعش بديالى الشهر الماضى هو الأعلى خلال 2018

الأحد، 01 يوليه 2018 11:28 ص
نائب عراقى: معدل هجمات داعش بديالى الشهر الماضى هو الأعلى خلال 2018 القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب فرات التميمى أن ثلاث مناطق فى المحافظة تحتاج إلى قوات غير تقليدية لمواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابى، مشيرا إلى أن معدل هجمات التنظيم الإرهابى خلال الشهر الماضى هو الأعلى خلال 2018.

وقال التميمى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن الوضع الأمنى فى ديالى يواجه تحديات كبيرة مؤخرا بعد بروز خطر خلايا (داعش) بشكل لافت فى مناطق عدة، مما أسفر عن سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين ومنتسبى القوات الأمنية".

وأضاف أن مكافحة إرهاب (داعش) فى مناطق حوض الوقف (الواقعة على بعد 25 كم شمال شرق ب‍عقوبة) وحمرين والحدود بين ديالى وصلاح الدين من ناحية العظيم تحتاج إلى قوات غير تقليدية لمواجهة خطر (داعش)، باعتبارها مناطق ذات تضاريس معقدة للغاية.

وكان تنظيم (داعش) قد شن مؤخرا سلسلة هجمات على مناطق عدة فى ديالى، استهدفت نقاط مرابطة ومركبات، مما أدى إلى سقوط ضحايا.

 


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