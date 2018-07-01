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الأحد، 01 يوليه 2018 11:01 م
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موجز أخبار 10 مساء.. الجاليات المصرية بالخارج تواصل الاحتفال بذكرى 30 يونيو

الأحد، 01 يوليه 2018 10:00 م
موجز أخبار 10 مساء.. الجاليات المصرية بالخارج تواصل الاحتفال بذكرى 30 يونيو
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: عقد اتحاد الجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج ، احتفالية مساء اليوم الأحد فى أحد أكبر ميادين العاصمة الإيطالية روما (Roma (RM) Piazza dell'Esquilino) للإحتفال بمرور  5 سنوات على ثورة 30 يونيو تحت تحت شعار  "إيد واحدة بنبني بلدنا “، بمشاركة عدد من أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا.

 

كرواتيا ضد الدنمارك.. التعادل الإيجابى يفرض نفسه على اللقاء بعد 60 دقيقة

تعادل المنتخب الكرواتى مع نظيره الدنماركى، بهدف لكل منهما بعد مرور 60 دقيقة من زمن المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "نيجنى نوفجورود"، ضمن منافسات دور الـ16 من النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو الجارى.

 

محمد صلاح فى تغريدة غامضة: يجب أن يكون هناك تغيير

نشر النجم المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى تغريدة غامضة عبر حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر". 

 

عصام تليمة يعترف بأخطاء الإخوان فى ثورة 30 يونيو ويطالبهم بمراجعة أنفسهم

عرض الإعلامى نشأت الديهى، فيديو عصام تليمة، القيادى الإخوانى الهارب، وهو يعترف بأخطاء جماعته فى ثورة 30 يونيو، مطالباً جميع زملائه فى الجماعة الإرهابية الاعتراف بالخطأ وعدم خلق حجج للتهرب من الاعتراف.

 

الجالية المصرية بروما تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

احتفل عدد من أبناء الجالية المصرية فى العاصمة الايطالية روما بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، ورفع المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أحد الميدان بالعاصمة الإيطالية احتفالا بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

 

فيديو.. كنيسة العذراء الأثرية تحتفل بدخول العائلة المقدسة إلى مصر

انطلقت منذ قليل، احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر، بكنيسة العذراء الأثرية بالمعادى، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

 

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة

ينشر اليوم السابع نموذج اجابة وتوزيع مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة، والذى أدى فيه الطلاب امتحاناتهم اليوم الأحد، حيث شمل وتضمن نموذج الإجابة عدد نقاط الامتحان وتوزيع درجات الأسئلة عل كل الجزئيات حسب نماذج البوكليت الأربعة

 

صور.. وصول أهالى وأصدقاء أبطال مصر العائدين من ألعاب البحر المتوسط

وصل مطار القاهرة الدولى منذ قليل عدد من أهالى وأصدقاء لاستقبال أبطال مصر العائدين من دورة ألعاب البحر المتوسط، والتى أقيمت بإسبانيا والذين حصلوا على عدة ميداليات ومراكز متقدمة فى تنس الطاولة وألعاب القوى والملاكمة والمقرر وصولهم بعد قليل، حاملين صور أبطال مصر والأعلام المصرية. 

 

فيديو وصور.. اتحاد الجاليات المصرية فى إيطاليا يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

عقد اتحاد الجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج ، احتفالية مساء اليوم الأحد فى أحد أكبر ميادين العاصمة الإيطالية روما (Roma (RM) Piazza dell'Esquilino) للإحتفال بمرور  5 سنوات على ثورة 30 يونيو تحت تحت شعار  "إيد واحدة بنبني بلدنا “، بمشاركة عدد من أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا.

 

رئيس الوزراء يغادر نواكشوط بعد مشاركته فى القمة الإفريقية

غادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، اليوم الأحد ، العاصمة الموريتانية نواكشوط، عائدا إلى القاهرة ، بعد مشاركته ، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى.

 

اجتماع للصندوق المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا الأسبوع المقبل بالقاهرة

تشهد القاهرة الأسبوع المقبل اجتماعات الصندوق المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا لإقامة مشاريع تنمية مشتركة خاصة بسد النهضة فى الدول الثلاث، بحسب ما قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أسامة فيصل الأحد.

 

 

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فيديو.. وصول أهالى وأصدقاء أبطال مصر العائدين من ألعاب البحر المتوسط

وصل مطار القاهرة الدولى منذ قليل عدد من أهالى وأصدقاء لاستقبال أبطال مصر العائدين من دورة ألعاب البحر المتوسط، والتى أقيمت بإسبانيا والذين حصلوا على عدة ميداليات ومراكز متقدمة فى تنس الطاولة وألعاب القوى والملاكمة والمقرر وصولهم بعد قليل، حاملين صور أبطال مصر والأعلام المصرية. 

 

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خطة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهابالبرلمان العربى يضع خطة تنفيذية وعرضها الأربعاء المقبل للبدء فى تنفيذها.. مخاطبة الكونجرس ولقاء بعض أعضائه وشرح الآثار السلبية للعقوبات على المواطن السودانى للأمم المتحدة أبرز محاورها

انتهت اللجنة المعنية بوضع خطة البرلمان العربى لرفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من اجتماعها، برئاسة مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، وبحضور وفد رفيع المستوى عن جمهورية السودان برئاسة أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لخطة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.


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موجز أخبار العاشرة

الجاليات المصرية

المصريين بالخارج

ذكرى ثورة 30 يونيو




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