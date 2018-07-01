موجز أخبار الساعة 6.. بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها، إعلان وزارة المالية تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

يبدأ اليوم "الأحد" أول يوليو 2018 تنفيذ أكبر موازنة عامة فى تاريخ مصر للعام المالى 2018/2019، حيث تشهد زيادة فى حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن مستويات موازنة 2017/2018، وهو ما يرجع إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى مثل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة التى زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية فى الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التى ترفع دخل الموظف من 1/7/2018 بما لا يقل عن 265 جنيها شهريًا إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالى السابق، لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة 2017/2018.

رئيس الوزراء: مصر تدعم جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقى والأجهزة التابعة له

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان مصر إزاءالإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقى، فى افتتاح أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.

صور.. ننشر تفاصيل اكتشاف تابوت أثرى أسفل عقار بالإسكندرية.. التابوت من الجرانيت ويزن 30 طنا.. المقبرة تعود إلى العصر البطلمى والقرن الرابع ق م .. و"الآثار" تشكل لجنة للمعاينة والنقل لأقرب منطقة أثرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم اكتشاف تابوت أثرى أسفل العقار الكائن فى 8 ش الكرملي سيدي جابر- حي شرق، على مساحة 149م ، وذلك أثناء الحفر لبناء العقار ، وفور العثور على التابوت تم إبلاغ الجهات المعنية لمعاينة الموقع.

التعليم العالى: حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية إلكترونيا.. الثلاثاء

أعلنت وزارة التعليم العالى، انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، من خلال خدمة تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكترونى للراغبين فى القبول بإحدى الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات التى تجرى بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، على أن يستمر التسجيل لأداء الاختبار بالكليات حتى يوم الإثنين 23 يوليو الجارى.

السياحة: بدء إجراء البصمة الحيوية للحجاج غدا وحتى الأحد المقبل

أعلنت وزارة السياحة، أن موعد بدء إجراء البصمة الحيوية للحجاج المصريين هو غدا يوم الاثنين الموافق 2 يوليو، وحتى الأحد 8 يوليو 2018.

التعليم: انتهاء الغش الجماعى ولجان "الأكابر" بالثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة انتهاء ما سمى بلجان الأكابر والغش الجماعى، حيث تم رفض كافة تحويلات الطلاب للجان بعينها، وتمت إحالة المسئولين عن التحويلات للنيابة، كما تم تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان وزيادة عدد العصا الإلكترونية بتلك اللجان وتغيير بطاريات العصا القديمة وتوزيع الطللب بلجان الشغب على لجان فرعية متعددة.

التعليم: إحالة مراقب للتحقيق حاول تسريب امتحان الإستاتيكا بالإسكندرية

قالت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن مراقبا بمدرسة القبارى الإعدادية حاول تسريب امتحان الإستاتيكا، وتم ضبطه وتحويله للشئون القانونية، حيث إنه لم يتمكن من تسريب الامتحان.

صور.. الجالية المصرية فى قبرص تحتفل بثورة 30 يونيو أمام السفارة

شارك المصريون فى العاصمة القبرصية نقوسيا فرحة الشعب المصرى، بمرور 5 أعوام على ثورة 30 يونيو، التى أنقذت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

سفير مصر بطوكيو: الخارجية اليابانية أخطرتنا رسميا بخفض تحذيرات السفر

صرح سفير مصر بطوكيو أيمن كامل بأن الخارجية اليابانية أخطرت السفارة المصرية رسميا بتعديل إرشادات السفر الخاصة بمصر.

صور.. الجالية المصرية فى فيينا تحتفل بثورة 30 يونيو

يواصل المصريون فى الخارج ولليوم الثانى على التوالى الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وإنقاذ مصر من سيطرة الجماعة الإرهابية على مؤسسات الدولة المصرية بعدما تكاتفت القوات المسلحة المصرية بجانب الشعب فى ثورته ضد الإخوان.

أسامة هيكل: خروج قانون الصحافة والإعلام للنور خلال أيام.. ومهاجموه لم يدرسوه

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر الرد النهائى من مجلس الدولة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك لعرضه للمناقشة النهائية فى البرلمان على الجلسات العامة، لافتًا إلى أن القانون سيرى النور خلال أيام قليلة بعد الرد النهائى من مجلس الدولة .

صور.. السعادة تكسو الوجوه فى آخر أيام ماراثون الثانوية العامة.. الطلاب يعبرون عن فرحتهم بمستوى امتحانات الجيولوجيا والفلسفة والاستاتيكا.. رصد 8 حالات غش.. وغرف العمليات تعلن نهاية العمل رسميا دون أزمات

شهدت محافظات مصر، ظهر اليوم الأحد، ختام ماراثون الثانوية العامة، حيث أنهى الطلاب أداء الامتحان فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة العلمى علوم، والاستاتيكا لطلاب الشعبة الرياضية، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبى، وسط سعادة كبيرة بمستوى آخر أيام الامتحانات، حيث أدى الامتحانات قرابة 597 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية موزعين على 1777 لجنة.

"الآثار" تعثر على تمثال لـ المعبود أوزير فى سقارة

عثرت اللجنة الأثرية العاملة فى مشروع ترميم وصيانة هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة، على تمثال للمعبود أوزير مصنوع من البرونز، وذلك أثناء أعمال ترميم وصيانة الواجهة الغربية للهرم.

فيديو وصور.. عروسان أمريكيان يشاركان المصريين الاحتفال بـ30 يونيو فى نيويورك

اختار عروسان أمريكيان أن يحتفيا بزفافهما وسط المصريين الذين أقاموا احتفالات موسعة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بميدان التايم سكوير بنيويورك.

قتلى وجرحى فى صفوف القوات الفرنسية بمالى فى هجوم بسيارة مفخخة

تعرضت القوات الفرنسية فى شمالى مالى، لهجوم بسيارة مفخخة أسفر عن وقوع قتلى وجرحى فى جاو وفقا لما نشرته أون لايف فى نبأ عاجل لها، منذ قليل.

نشر صور "البغدادى" محاطا بالراقصات بعد قرصنة موقع تابع لـ"داعش"

تلقى تنظيم "داعش"، صفعة جديدة، عندما نجح قراصنة شباب من العراق فى اختراق موقع مجلة النبأ الإرهابية ونشروا صورة لقائد التنظيم أبو بكر البغدادى محاطا براقصات، بحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية.

صور.. انطلاق قطار الطلقة فى اليابان بتصميم "هالو كيتى" لجذب السياحة

أعلنت شركة سكك حديد غرب اليابان، أنها أطلقت قطار شينكانسن السريع بتصميم "هالو كيتى،" خلال يونيو، وسيستمر حتى الأشهر الثلاثة المقبلة.

كارتيرون يشرح رؤية جهاز الأهلي فى مؤتمر صحفى.. الفرنسى: متعود على تدريب الكبار وحصد البطولات.. لدى صلاحيات التعاقد على صفقات جديدة.. ومحمد يوسف: لا نية لبيع أى لاعب وهدفنا التتويج باللقب الأفريقى.. فيديو وصور

عقد الجهاز الفنى لفريق كرة القدم الأول بالنادى الأهلى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون ، مؤتمراً صحفياً بمقر النادى بالجزيرة، لشرح رؤية الجهاز لفريق الكرة خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح أول طلبات ميسي فى برشلونة بعد صدمة كأس العالم

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن ليونيل ميسى، قائد منتخب الأرجنتين، طالب إدارة نادى برشلونة الإسبانى بتدعيم صفوف الفريق الكتالونى بالعديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تحقيق حلم الحصول على بطولة دورى ابطال اوروبا الموسم المقبل.

الأهرام لكرة القدم يفتح النار على "صحيفة الأهرام": ادعاؤكم بامتلاك اسم "الأهرام" حصريا تضليل للجهات الرقابية وتدليس على الرأى العام.. عشرات الشركات حملت نفس الاسم وتشنون حملة علينا بسوء نية ومخالفة لقيم الصحافة

رد المستشار القانونى لنادى الأهرام الرياضى لكرة القدم، على الإدعاءات التى أثارتها "صحيفى الأهرام"، باعتراضها على تغيير اسم نادى الأسيوطى سابقا، إلى نادى الأهرام لكرة القدم PYRAMIDS FC بزعم انتهاك حقوق المؤسسة الصحفية الملكية والفكرية فى الاسم، قائلا إن هذا الإدعاء ليس سوى تضليل للجهات الرقابية والرأى العام المصرى، ويفتقد إلى المنطقية والمعقولية، مطالبة المؤسسة العريقة بالنأى بنفسها عن مثل هذه الصراعات.

جنون مارادونا يخطف الأضواء فى كأس العالم 2018.. فيديو وصور

خطف الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا الأضواء من لاعبى التانجو خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بدءاً من دور المجموعات للبطولة وحتى وداعها أمس، السبت، بخسارة ثقيلة أمام فرنسا 3/4 بدور الـ 16 على ملعب "كازان أرينا".

3 سنوات استبعاد عقوبة انسحاب الأندية من بطولات أفريقيا

كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن الاستبعاد 3 سنوات عقوبة انسحاب أى نادٍ من المشاركة فى البطولات الأفريقية، سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية.