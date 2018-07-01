موجز أخبار الساعة 1.. التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية الثلاثاء

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة التعليم العالى، انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، من خلال خدمة تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكترونى للراغبين فى القبول بإحدى الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات التى تجرى بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، على أن يستمر التسجيل لأداء الاختبار بالكليات حتى يوم الإثنين 23 يوليو الجارى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا ..

أعلنت وزارة التعليم العالى، انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، من خلال خدمة تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكترونى للراغبين فى القبول بإحدى الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات التى تجرى بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، على أن يستمر التسجيل لأداء الاختبار بالكليات حتى يوم الإثنين 23 يوليو الجارى.

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة فى تاريخ مصر للعام المالى (2018 /2019) اليوم، حيث تشهد زيادة فى حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن مستويات موازنة 2017 /2018.

نقدم لكم الإجابات النموذجية من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومكتب التنسيق على أهم الأسئلة المثارة حول تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد واختبارات القدرات لعام 2018، إذ تتضمن الإجابات ردا على كل ما يثار من معلومات حول تنسيق الشهادات المختلفة بداية من الثانوية العامة وصولا للشهادات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، عملية إغلاق لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين بسبب إجراء أعمال تطوير، لمدة يومان وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على تابوت أثرى أسفل عقار بدائرة قسم سيدى جابر.

انطلقت قبل قليل القمة الإفريقية الـ 31 فى موريتانيا بحضور 22 رئيس دولة وحكومة، والتى تعقد يومى 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار "الانتصار فى معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا".

تمكنت غرفة متابعة الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة بمحافظة سوهاج من التوصل إلى الطالب الذى سرب امتحان مادة الفلسفة ، التى يؤدى الطلاب الامتحان فيها اليوم، حيث تم تحديد الطالب مرتكب الواقعة وتبين أنه م . ع . ن، وهو طالب تابع لمدرسة الوحدة الوطنية " الكشح سابق" بإدارة دار السلام التعليمية جنوبى شرق محافظة سوهاج ويؤدى الامتحان اليوم أمام لجنة عبد الحميد رضوان الثانوية باللجنة الفرعية رقم 4.

كشفت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أن الفترة من 30 يونيو 2017 وحتى 30 يونيو 2018 شهدت تأسيس عدد فاق الـ18 ألفا و620 شركة على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، بإجمالى تدفق فى رأس المال المصدر بلغ ما يزيد على 46.5 مليون جنيه، حيث جاء القطاع الصناعى فى مقدمة القطاعات التى شهدت تأسيس أكبر عدد من هذه الشركات خلال الفترة المذكورة، بإجمالى عدد شركات تخطى الـ6 آلاف و500 شركة جديدة، تتيح فرص عمال متوقعة، هى الأعلى بين باقى القطاعات، تقارب الـ31 ألفاً و500 فرصة عمل، تلاه القطاع الخدمى بعدد 6.109 شركة جديدة تم تأسيسها، بحجم تدفق فى رأس المال المصدر هو الأعلى بين كافة القطاعات، قارب الـ 21 مليون جنيه.

اختار عروسان أمريكيان أن يحتفيا بزفافهما وسط المصريين الذين أقاموا احتفالات موسعة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بميدان التايم سكوير بنيويورك.

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن خمسة من الأطفال المهاجرين يقاضون إدارة الرئيس ترامب بسبب ما قالوا إنه ظروف أشبه بالسجن ومعاملة قاسية يتلقونها أثناء احتجازهم من قبل الوكالات الفيدرالية.

تشهد إحصائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة فى روسيا العديد من الأرقام على صعيد الإنذارات والأهداف، وذلك بعد إقامة 50 مباراة حتى الآن بمشاركة 32 منتخبا، يرصدها "اليوم السابع" وفقا لما صدر من الاتحاد الدولى للعبة.

عبر باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد للأهلى، عن سعادته بالعودة للكرة الأفريقية والعودة أيضاً لمصر وتدريب فريق كبير بحجم النادى الأهلى، مقدما الشكر لمسئولى القلعة الحمراء على حسن استقباله منذ وصوله إلى القاهرة.

لا حديث فى العالم سوى عن ليلة سقوط الأساطير كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا، بعد خروج منتخبى البرتغال والأرجنتين من دور الـ16.

واصلت وزارة الداخلية، لليوم الثانى على التوالى، حربها على الغلاء، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حتى تتركهم فريسة للتجار الجشعين.

لا شك أن ارتفاع أسعار مواد البناء فى الفترة الأخيرة نتيجة لارتفاع الوقود، ألقى بظلاله على أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى الذى تنفذها الوزارة لصالح محدودى الدخل، حيث ارتفع سعر الوحدة أكثر من مرة منذ تاريخ طرح أول إعلان فى مشروع الإسكان الاجتماعى والذى كان يتضمن 13 ألف وحدة سكنية فى عام 2014، حيث كان سعر الوحدة 135 ألف جنيه.