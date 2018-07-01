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الأحد، 01 يوليه 2018 06:37 م
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مواطنون فى الهند يضربون 5 أشخاص حتى الموت للاشتباه بخطفهم أطفالا

الأحد، 01 يوليه 2018 06:01 م
مواطنون فى الهند يضربون 5 أشخاص حتى الموت للاشتباه بخطفهم أطفالا الشرطة الهندية - أرشيفية
رويترز
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ذكرت وسائل إعلام، أن حشدًا فى ولاية مهاراشترا بغرب الهند ضرب 5 أشخاص حتى الموت، اليوم الأحد، للاشتباه بأنهم من خاطفى الأطفال فى أحدث وقائع القتل خارج نطاق القانون بالبلاد.

وتكررت حوادث القتل فى الهند بسبب شائعات عن خطف الأطفال يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما أسفر عن عمليات ضرب بمشاركة حشود من الناس أودت بحياة عدد آخر من الأشخاص هذا العام.

وذكرت وسائل إعلام، أن حادث، اليوم الأحد، وقع فى قرية رينبادا الواقعة فى منطقة قبلية بعد محاولة أحد القتلى الخمسة التحدث مع طفلة بعد نزولها من حافلة مدرسية، وأفادت التقارير بأن سكان القرية ارتابوا فى أمرهم وهاجموهم بالعصى والحجارة ثم حبسوهم فى غرفة مغلقة وقاموا بضربهم حتى ماتوا متأثرين بجروحهم.


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