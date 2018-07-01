مقتل مدنيين اثنين وإصابة 12 فى هجوم بمالى

قال أبو بكر ديالو المتحدث باسم وزارة الدفاع فى مالى إن مدنيين قتلا فى شمال البلاد فيما أصيب 12 آخرون منهم جنود فرنسيون بعد أن صدمت سيارة ملغومة دورية في مدينة جاو اليوم الأحد.

وقال ديالو لرويترز، "أستطيع تأكيد أنه كان هجوما بسيارة ملغومة صدمت دورية عسكرية مشتركة" لجنود من مالي وفرنسا، وأضاف "أحدث المعلومات التي لدينا أن مدنيين قتلا"، وأوضح أن 12، بينهم ما يتراوح بين أربعة وثمانية جنود فرنسيين، أصيبوا.

ومن جهته، قال الجيش الفرنسى، إن عددا من المدنيين قتلوا فى هجوم بمدينة جاو فى شمال مالى، وأنه يسعى للتحقق من حالة 30 جنديا كانوا فى دورية تعرضت للهجوم، وقال باتريك شتايجر المتحدث باسم الجيش الفرنسى، إن انفجارا وقع قرب ثلاث مركبات فرنسية أثناء قيامها بدورية مشتركة مع قوات من مالى، وإن سبب الانفجار لم يتضح بعد.