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الأحد، 01 يوليه 2018 05:15 م
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مقتل مدنى بنيران مجهولين شمال شرق ديالى بالعراق

الأحد، 01 يوليه 2018 04:14 م
مقتل مدنى بنيران مجهولين شمال شرق ديالى بالعراق الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر محلى فى محافظة ديالى بالعراق اليوم الأحد، بمقتل مدنى بنيران مجهولين شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن " مدنيا فى العقد الثالث من عمره يعمل حارس ليلى فى قرى شيخ بابا قرب ناحية جلولاء (الكائنة على بعد 70 كيلومترا شمال شرق بعقوبة) ، قتل بنيران مجهولين قرب إحدى نقاط الحراسة" ، مضيفا أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديإلى بين الحين والآخر أعمال عنف بعضها بدوافع جنائية وأخرى "إرهابية".

 

 


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