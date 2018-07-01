مقتل مدنى بنيران مجهولين شمال شرق ديالى بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر محلى فى محافظة ديالى بالعراق اليوم الأحد، بمقتل مدنى بنيران مجهولين شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن " مدنيا فى العقد الثالث من عمره يعمل حارس ليلى فى قرى شيخ بابا قرب ناحية جلولاء (الكائنة على بعد 70 كيلومترا شمال شرق بعقوبة) ، قتل بنيران مجهولين قرب إحدى نقاط الحراسة" ، مضيفا أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديإلى بين الحين والآخر أعمال عنف بعضها بدوافع جنائية وأخرى "إرهابية".