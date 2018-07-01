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مقتل شخص وإصابة 9 آخرين فى انفجار قارب بجزر البهاما

الأحد، 01 يوليه 2018 10:44 ص
مقتل شخص وإصابة 9 آخرين فى انفجار قارب بجزر البهاما حريق قارب سياحى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت السلطات فى جزر البهاما، مقتل شخص وإصابة 9 آخرين إثر انفجار قارب سياحى، وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم الأحد، أن الانفجار وقع قبالة سواحل منطقة إكسوما، وهى منطقة تتكون من مئات الجزر الصغيرة جنوب شرق العاصمة ناسوا.

وقال شانتا نوليس المتحدث باسم قوات الشرطة الملكية لجزر البهاما، "إن الانفجار وقع أمس السبت، على متن قارب كان يحمل 12 شخصا (10 أمريكيون، واثنان من مواطنى جزر البهاما)".

ولم تحدد الشرطة جنسية القتيل والمصابين، كما لايزال سبب الانفجار مجهولا، كما تجرى شرطة منطقة إكسوما التحقيق فى الحادث.

 

 

 


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