مطران أسيوط: 30 يونيو ثورة حماها الجيش ونتطلع لاستعادة روح مصر الجميلة

وصف الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، ثورة الـ٣٠ من يونيو بالثورة الشعبية التى حماها الجيش بعدما اختطفت مصر من قبل الإخوان.

وقال الأنبا كيرلس لـ"اليوم السابع" إن أوضاع الأقباط تحسنت كثيرًا فى السنوات الأخيرة، ولم يتبق سوى روح مصر الجميلة التى نتطلع جميعًا لاستعادتها.

وذكر مطران أسيوط تلك الأيام التى لم يكن فيها أى فروق بين المسلمين والأقباط، بسبب سيادة روح المحبة والتسامح بين الجميع.

وكان مطران أسيوط قد افتتح السبت مغارة العائلة المقدسة بدير درنكة، والتى يشرف عليها الرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك منذ سنوات.