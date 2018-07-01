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الأحد، 01 يوليه 2018 06:38 م
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مصرع 4 أشخاص وإجلاء 250 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى رومانيا - صور

الأحد، 01 يوليه 2018 05:18 م
مصرع 4 أشخاص وإجلاء 250 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى رومانيا - صور فيضان
أ ف ب
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لقى 4 أشخاص مصرعهم واضطر 250 آخرون على الأقل لمغادرة منازلهم جراء أمطار غزيرة ضربت وسط رومانيا خلال الأيام الماضية، وفق ما قالت السلطات المحلية، اليوم الأحد.

وجرفت المياه رجلين وامرأة، فيما قتل شخص رابع انهار منزله بسبب الفيضانات، وانهار سد فى منطقة كوفاسنا فى وسط البلاد وهى المنطقة الأكثر تضررا بالأمطار، ما أدى لغرق عدة قرى من بينها باسيل ولونكا وماركوسولوى.

وقال المتحدث باسم فرق الطوارئ ماريوس تولفاج، إنه "تم نشر رجال الاطفاء والشرطة شبه العسكرية فى المنطقة"، وتابع أن "العمل لا يزال جاريا لإعادة بناء السد حتى يتسنى لنا افراغ المنازل الغارقة من المياه"، وقد تسببت الفيضانات بأضرار بالغة فى نحو 100 بلدة فى أرجاء رومانيا، وأدت إلى انهيار جسور وتدمير عشرات المنازل.

فيضان رومانيا
فيضان رومانيا

 

جانب من الفيضان
جانب من الفيضان

 

مواطنو رومانيا خلال الفيضان
مواطنو رومانيا خلال الفيضان

 

الدفاع المدنى الرومانى
الدفاع المدنى الرومانى

 

جانب من الفيضانات فى رومانيا
جانب من الفيضانات فى رومانيا

 

جانب من رجال الدفاع المدنى الرومانى
جانب من رجال الدفاع المدنى الرومانى

 

فيضانات غزيرة برومانيا
فيضانات غزيرة برومانيا

 

رجال الدفاع المدنى الرومانيين
رجال الدفاع المدنى الرومانيين

 

السكك الحديدة فى رومانيا
السكك الحديدة فى رومانيا

 

مساعدة كبار السن فى رومانيا
مساعدة كبار السن فى رومانيا

 

هطول أمطار غزيرة فى روماني
هطول أمطار غزيرة فى روماني

 

المنازل فى رومانيا خلال الفيضان
المنازل فى رومانيا خلال الفيضان

 

مواطن رومانى خلال الفيضان
مواطن رومانى خلال الفيضان

 


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