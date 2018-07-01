مصرع 4 أشخاص وإجلاء 250 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى رومانيا - صور

أ ف ب

لقى 4 أشخاص مصرعهم واضطر 250 آخرون على الأقل لمغادرة منازلهم جراء أمطار غزيرة ضربت وسط رومانيا خلال الأيام الماضية، وفق ما قالت السلطات المحلية، اليوم الأحد.

وجرفت المياه رجلين وامرأة، فيما قتل شخص رابع انهار منزله بسبب الفيضانات، وانهار سد فى منطقة كوفاسنا فى وسط البلاد وهى المنطقة الأكثر تضررا بالأمطار، ما أدى لغرق عدة قرى من بينها باسيل ولونكا وماركوسولوى.

وقال المتحدث باسم فرق الطوارئ ماريوس تولفاج، إنه "تم نشر رجال الاطفاء والشرطة شبه العسكرية فى المنطقة"، وتابع أن "العمل لا يزال جاريا لإعادة بناء السد حتى يتسنى لنا افراغ المنازل الغارقة من المياه"، وقد تسببت الفيضانات بأضرار بالغة فى نحو 100 بلدة فى أرجاء رومانيا، وأدت إلى انهيار جسور وتدمير عشرات المنازل.



فيضان رومانيا



جانب من الفيضان



مواطنو رومانيا خلال الفيضان



الدفاع المدنى الرومانى



جانب من الفيضانات فى رومانيا



جانب من رجال الدفاع المدنى الرومانى



فيضانات غزيرة برومانيا



رجال الدفاع المدنى الرومانيين



السكك الحديدة فى رومانيا



مساعدة كبار السن فى رومانيا



هطول أمطار غزيرة فى روماني



المنازل فى رومانيا خلال الفيضان