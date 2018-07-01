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مصرع متسلق نمساوى بجبال الألب الباكستانية

الأحد، 01 يوليه 2018 10:34 ص
مصرع متسلق نمساوى بجبال الألب الباكستانية جبال الألب - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مسؤول باكستانى، مقتل أحد أفراد فريق التسلق، الذى يتألف من 3 أشخاص، وذلك فى انهيار جليدى على جبل عال يبلغ ارتفاعه 7 آلاف متر شمال باكستان.

وقال المسؤول - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) عربية، اليوم الأحد - "إن المتسلق النمساوى كريستيان هوبر قتل عندما أصاب انهيار جليدى خيمة المتسلقين خلال عاصفة قوية على ارتفاع 5900 متر على قمة جبل (أولتار سار) فى وادى هونزا".

ومن جانبهم، أشار مسؤولون إلى أن المتسلقين الآخرين فى المجموعة، وهما البريطانيان بروس نورماند وتيموثى ميلر، أصيبا بجروح طفيفة، وتم إرسال طائرات مروحية لإنقاذهم.


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