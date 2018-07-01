مصرع عامل بالشرقية بعد إضرامه النيران فى نفسه

الشرقية – إيمان مهنى و فتحية الديب

لقى شاب مصرعه بمركز علاج الحروق بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، متأثرا بجروحه، بعد إضرامه النيران فى نفسه.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد محمد ولى مدير المباحث الجنائية، بوفاة "السيد . ع . ا" 38 سنة من مدينة أبوكبير، داخل مركز ههيا لعلاج الحروق، بعد إضرامه النيران فى نفسه.

وبانتقال المقدم شريف حمادة رئيس فرع مباحث شمال الشرقية، إلى محل الواقعة، أسفرت التحقيقات عن أن المجنى عليه كان يعانى من ضائقة مالية، بالإضافة إلى معاناته من مرض نفسى، الذى دفعه إلى إضرام النيران فى نفسه.