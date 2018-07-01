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الأحد، 01 يوليه 2018 03:52 م
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مصرع عامل بالدقهلية سقط من على دراجته النارية

الأحد، 01 يوليه 2018 02:59 م
مصرع عامل بالدقهلية سقط من على دراجته النارية حادث - صورة أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى عامل بقرية أبو داود العنب التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية مصرعه عقب سقوطه على الأرض حال استقلاله دراجة نارية.
 
وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز أجا من "صلاح م م" 50 سنة ومقيم بقرية أبو داود العنب يفيد أنه أثناء قيادة شقيقه "الشافعى م م ح" 39 سنة عامل دراجته النارية، بالقرية محل إقامته اختل توازنه وسقط على الأرض وتوفى،  ولم يتهم أحد، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، قررت التصريح بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.
 
 
 
 

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