video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الأحد، 01 يوليه 2018 10:06 ص
مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تفقد اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم اﻷحد الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .

 

ووجه الأشقر، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

 

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.


إضافة تعليق

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الطرق السريعة

حملات مرورية

اخبار مصر




لا تفوتك
مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة