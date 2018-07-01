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الأحد، 01 يوليه 2018 03:09 م
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"مروحية" لتهريب لص شهير من سجن بشمال فرنسا - صور

الأحد، 01 يوليه 2018 01:20 م
"مروحية" لتهريب لص شهير من سجن بشمال فرنسا - صور الشرطة الفرنسية
باريس (أ.ش.أ) - تصوير أ- ف - ب
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أعلنت السلطات الفرنسية أن لصا مدانا فى العديد من جرائم السطو المسلح، تمكن اليوم الأحد، من الهرب من سجن "ريو" بشمال فرنسا على متن مروحية بمساعدة ما لا يقل عن ثلاثة من شركائه المدججين بالسلاح.

وكشفت مصادر أمنية فرنسية أنه تم العثور على المروحية بعد أن تم إحراقها فى منطقة "فال دواز"، مشيرة إلى أن المروحية تحمل لوحة معدنية من بلجيكا وأن المتهم الذى يدعى رضوان فايد هو السجين الوحيد الذى هرب خلال هذه العملية التى لم تشهد وقوع إصابات.

وكان رضوان فايد (45 عاما) قد هرب من السجن فى 2013 بعد أن فجر خمسة أبواب واحتجز أربعة مشرفين بالسجن رهائن وألقت الشرطة القبض عليه بعد فترة هروب دامت شهرا ونصف الشهر.

وحكمت محكمة فرنسية فى جلسة استئناف فى أبريل الماضى على المتهم بالسجن 25 سنة لتنفيذه سطو مسلح فى 2010 أدى إلى مقتل شرطية.

مروحية لتهريب مسجون فى فرنسا
مروحية لتهريب مسجون فى فرنسا

 

هروب مسجون باستخدام مروحية خاصة فى فرنسا
هروب مسجون باستخدام مروحية خاصة فى فرنسا

 

الشرطة الفرنسية تغير على مروحية هرب بها مسجون
الشرطة الفرنسية تغير على مروحية هرب بها مسجون

 

الشرطة الفرنسية فى موقع هبوط مروحية السجين الهارب
الشرطة الفرنسية فى موقع هبوط مروحية السجين الهارب

 

مروحية السجين الهارب فى فرنسا
مروحية السجين الهارب فى فرنسا

 

سيارات إطفاء فى موقع هبوط مروحية سجين هارب بفرنسا
سيارات إطفاء فى موقع هبوط مروحية سجين هارب بفرنسا

 

تحريات الشرطة الفرنسية فى موقع مروحية سجين هارب
تحريات الشرطة الفرنسية فى موقع مروحية سجين هارب

 

 


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فرنسا

السلطات الفرنسيه

جرائم السطو المسلح

رضوان فايد

هروب رضوان فايد




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