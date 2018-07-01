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محكمة اﻷسرة تلزم "كهربا" بدفع 185 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة ومؤخر لطليقته

الأحد، 01 يوليه 2018 01:00 ص
محكمة اﻷسرة تلزم "كهربا" بدفع 185 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة ومؤخر لطليقته لاعب نادى الزمالك كهربا
كتبت أسماء شلبى
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ألزمت محكمة اﻷسرة بزنانيرى، محمود كهربا، ﻻعب نادى الزمالك، بدفع 50 ألف جنيه قيمة مؤخر صداق طليقته الإعلامية سارة خليفة، و 135 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة لها .

وتعود بداية أحداث الواقعة عندما أقامت طليقة "كهربا" دعوى حملت رقم 556 لسنة 2017 وطالبت فيها بإلزامه بدفع نفقة عدة ومتعة بعد تطليقه لها غيابيا، وكذلك مبلغ 50 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق المبرم فى عقد الزواج، وقالت طليقة "كهربا" فى دعواها إنها كانت زوجة للمدعى عليه بموجب عقد الزواج الشرعى المؤرخ فى 15 يونيو 2016، وقام بتطليقها غيابيا ولم تعلم بطلاقها ولم يتم إعلامها بوثيقة الطلاق.

وتابعت: "إن مؤخر الصداق كان 50 ألف جنيه وقد طالبت ﻻعب الزمالك مرارا وتكرارا بأن يقوم بإعطائها مؤخر صداقها، ولكنه رفض، ﻻفتة إلى أن "كهربا" قد قام بتطليقها غيابيا دون رضاها، الأمر الذى تستحق من خلاله نفقة عدة ومتعة تقدرها المحكمة.


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