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الأحد، 01 يوليه 2018 05:37 م
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مجهولون يقتحمون شقة عامل ويقتلونه بالرصاص بشبرا الخيمة بسبب خلافات مالية

الأحد، 01 يوليه 2018 04:37 م
مجهولون يقتحمون شقة عامل ويقتلونه بالرصاص بشبرا الخيمة بسبب خلافات مالية جثة ـ أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شهدت منطقة القطاوى بشبرا الخيمة، اليوم الأحد، واقعة قتل بشعة، حيث أطلق عاطل وآخرون الرصاص على عامل فى شقته حتى لفظ أنفاسه وسط ذهول أهالى المنطقة، وفر المتهمون هاربين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم الرئيسي وتكثف الجهود لضبط الباقين وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، بلاغا من أهالى منطقة القطاوى ببهتيم، باقتحام بعض الأشخاص شقة وإطلاق الرصاص على عامل فلقى مصرعه وفروا هاربين.
 
تلقى اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، إخطار بالواقعة وكلف بتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية.
 
توصلت التحريات إلى أن المجنى عليه يدعى "مصطفى .ن" 20 سنة عامل توجد خلافات مالية بينه وبين شخص يدعى "هشام .س" منذ شهر رمضان الماضى، وفض الأهالى هذه المشادات والمشاحنات فى العيد، إلا أن المتهم بيت النية على الانتقام منه فاستعان بمجموعة من البلطجية وحملوا الأسلحة النارية، وتوجهوا مستقلين سيارة ميكروباص إلى مكان إقامة المتهم، وصعد مجموعة منهم إلى شقة المجنى عليه وانتظر آخرين حاملين الأسلحة على باب العمارة فى الأسفل لمنع صعود أى من السكان، وفتح الجناة النار على المجنى عليه حتى أردوه قتيلا وفروا هاربين.
 
تبين أن السيارة التى كان يستقلها الجناة بدون لوحات معدنيه وتم ضبط المتهم وجارى مناقشته لضبط باقى الجناه والأسلحة المستخدمة فى الواقعه وتولت النيابة التحقيق.

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