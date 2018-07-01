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"مباحث البحيرة" تتوصل لمرتكبى واقعة مقتل سائق توك توك بوادى النطرون

الأحد، 01 يوليه 2018 01:48 م
"مباحث البحيرة" تتوصل لمرتكبى واقعة مقتل سائق توك توك بوادى النطرون المتهم
كتبت دينا الحسينى
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كشف ضباط مباحث البحيرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ملابسات واقعة مقتل شخص والعثور على جثته وتمكنوا من ضبط أحد مرتكبى الواقعة.

 

البداية كانت بالعثور على جثة محمد ع. خ المقيم قرية كفر داود بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة بها إصابات طعنية بطريق الدبلوماسيين بدائرة المركز وما قرره أهليته بخروج المذكور للعمل بمركبة التوك توك خاصته وعدم عودته، ثم العثور على مركبة التوك توك المشار إليها بناحية حى الزهور بدائرة المركز .

 

وقامت مباحث البحيرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة قاده اللواء محمد هندى مدير المباحث، وأسفرت الجهود إلى أن مرتكبا الواقعة هم محمود ص. س 20 سنه، سائق توك توك ومحمد أ. ع- 20 سنة مقيمان بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى بقصد السرقة، ووجه اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


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