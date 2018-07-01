كوريا الجنوبية توقف أعمال إعادة إعمار قواعدها العسكرية القريبة من بيونج يانج

سول (أ ش أ)

أوقف الجيش الكورى الجنوبى خطط إعادة الإعمار لقواعد الجيش الواقعة فى مناطق خط المواجهة على بعد 5-10 كيلومترات من المنطقة المنزوعة السلاح.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسؤول حكومى قوله، اليوم الأحد، "إنه تم تعليق خطط بناء جديدة لنحو 90 إلى 100 وحدة من الجيش، حيث أنها الأقرب إلى المنطقة المجردة من السلاح وضمن خط السيطرة المدنى، وحيث تتمركز كتيبة الاستطلاع والمدفعية والمعلومات".

ويعتقد أن هذا القرار يمثل جهود سول الرامية إلى دعم جزء من إعلان "بانمونجوم" فى 27 أبريل الماضى، والذى اتفقت فيه الكوريتان على تنفيذ نزع السلاح على مراحل والاستعداد لتحريك قواعد المواجهة لمنطقة أبعد من الحدود إذا لزم الأمر.. فيما تشمل عملية البناء المخطط بناء ثكنات جديدة وتحسين مواقع المدفعية.

وقال مسئول آخر "إنه مع تحسن العلاقات بين الكوريتين وتغير الظروف الأمنية، تظهر الحاجة إلى تغييرات إضافية فى مناطق المواجهة".

ومن المتوقع أن تناقش الكوريتان سلسلة من الإجراءات لتأييد الإعلان للتخفيف من حدة التوتر العسكرى الحاد فى المناطق الحدودية بينهما.