قتيل و20 مصابا فى انفجار سيارة ملغومة بمحيط مخزن لصناديق الاقتراع فى كركوك

رويترز _ أ.ش.أ

أعلنت مستشفى كركوك العام اليوم الأحد، أن حصيلة التفجير الذى استهدف مجمع المخازن جنوبى المحافظة بسيارة مفخخة بلغت قتيل، و20 مصابا .

وقال مدير المستشفى ولى كريم - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "غالبية المصابين هم عناصر أمنية ومن حماية المخازن التى فيها صناديق اقتراع المحافظة"، مشيرا إلى انه تم نقل جميع المصابين للمستشفى لتلقى العلاج .

وكان مصدر أمنى فى كركوك قد أفاد اليوم بأن تفجيرا انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف مجمع المخازن الحكومية الواقع جنوبى المحافظة.

يذكر أن محافظة كركوك (الواقعة على بعد 255 كم شمال بغداد) تشهد استقرارا أمنيا منذ عمليات فرض القانون فيها وسيطرة قوات مكافحة الإرهاب على مركز المدينة والشرطة الاتحادية على أقضية ونواحى المحافظة، إلا أن عناصر تنظيم "داعش" مازالت تشكل خطرًا على أمن مناطق جنوب وغربى المحافظة.