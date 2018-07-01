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الأحد، 01 يوليه 2018 08:43 ص
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قتلى وجرحى فى تفجير انتحارى قرب مجمع المخازن الحكومية جنوب كركوك العراقية

الأحد، 01 يوليه 2018 08:00 ص
قتلى وجرحى فى تفجير انتحارى قرب مجمع المخازن الحكومية جنوب كركوك العراقية جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ
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قتل وأصيب عدد من الأشخاص، لم يتم إحصاؤهم بعد، جراء تفجير انتحارى قرب مجمع المخازن الحكومية جنوب كركوك العراقية.

ذكرت ذلك قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد دون المزيد من التفاصيل، وكان مصدر أمنى عراقى قد كشف - أمس - تدمير 3 مضافات "أوكار" لتنظيم داعش الإرهابى والعثور على معمل للعبوات اللاصقة بعملية أمنية مشتركة جنوب غربى محافظة كركوك.

يذكر أن محافظة كركوك (255 كم شمال بغداد)، تشهد استقرارا أمنيا منذ عمليات فرض القانون فيها وسيطرة قوات مكافحة الإرهاب على مركز المدينة والشرطة الاتحادية على أقضية ونواحى المحافظة، إلا أن جيوب تنظيم (داعش) لا زالت تشكل خطرا على أمن مناطق جنوب وغربى المحافظة.

 


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