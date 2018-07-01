فيديو وصور.. عروسان أمريكيان يشاركان المصريين الاحتفال بـ30 يونيو فى نيويورك

كتبت : إيمان حنا

اختار عروسان أمريكيان أن يحتفيا بزفافهما وسط المصريين الذين أقاموا احتفالات موسعة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بميدان التايم سكوير بنيويورك.



أبناء الجالية المصرية مع العروسين

وحرصت العروس الأمريكية على مشاركة الجالية المصرية فرحتها برفع علم مصر والرقص على الأغانى الوطنية التى علت أصواتها فى شوارع ولاية نيويورك، حيث سمحت الشرطة الأمريكية للمصريين باستخدام مكبرات الصوت وأيضا أشرفت على تنظيم أماكن مخصصة لهم لإقامة احتفالاتهم وسط الميدان الأشهر والأكثر ازدحاما بالولاية .



العروس الأمريكية تشارك أبناء الجالية المصرية الاحتفال بالثورة

وكانت الجالية قد حرصت على ترديد الهتافات الوطنية مثل تحيا مصر باللغتين العربية والإنجليزية لمخاطبة الإعلام الأمريكى أيضا فى مثل هذا اليوم.



العروسان خلال الاحتفالات

وأكد المشاركون فى الوقفة فرحتهم وفخرهم بيوم تحرر كل مصرى من الظلم الإخوانى وانتصرت إرادة الشعب على إرادة الظلامية.



طفلة مصرية تلتقط صورة تذكارية مع العروسين

ومن جهة أخرى خرج المصريون المقيمون فى الدول الأوربية المختلفة مثل لندن وبروكسل وأثينا للشوارع احتفالا بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.