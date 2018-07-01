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الأحد، 01 يوليه 2018 07:39 م
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فيديو وصور.. جولات مكوكية لمديرى الأمن بالشوارع والميادين بجميع المحافظات

الأحد، 01 يوليه 2018 02:42 م
فيديو وصور.. جولات مكوكية لمديرى الأمن بالشوارع والميادين بجميع المحافظات جولات مديرو الأمن بالمحافظات
كتبت دينا الحسينى
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شهدت كافة محافظات الجمهورية تكثيف المرورات من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة، وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية.

 

الأأسكندرية

وتم التشديد على القوات باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع البلاد خاصة فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.

 

وكانت وزارة الداخلية قد شددت الإجراءات الأمنية ورفعت حالة الاستنفار الأمنى بمحيط المنشآت الهامة والحيوية وكثفت الخدمات الأمنية ونشر الأكمنة والارتكازات الأمنية فى جميع الميادين والمحاور بداخل المحافظات والطرق الحدودية الواصلة بين المحافظات، مع مواصلة الحملات الأمنية واستهداف البؤر الإجرامية .

الاسماعيلية

 وكذا نشر خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لتمشيط كافة المناطق الحيوية ، ومراقبة الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تكثيف ونشر وحدات التدخل السريع المزودة بأحدث التقنيات الفنية لضمان التدخل الفورى فى حالة ملاحظة أى أمر قد يهدد حياة المواطنين

البحيرة
 
السجون
 
السويس
 
الغربية

 


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