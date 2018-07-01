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فيديو.. وزير الشباب والرياضة يغادر المطار بعد استقباله أبطال ألعاب البحر المتوسط

الأحد، 01 يوليه 2018 10:31 م
فيديو.. وزير الشباب والرياضة يغادر المطار بعد استقباله أبطال ألعاب البحر المتوسط وزير الشباب والرياضة
كتب محمد طنطاوى
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غادر مطار القاهرة الدولي منذ قليل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعد استقباله لأبطال ألعاب البحر المتوسط والتى أقيمت بأسبانيا.
 
وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة استكمال مسيرة البطولات ناقلا للبعثة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئييس الوزراء مؤكدا على فخره واعتزازه بكل الجهود التى بذلوها لرفع اسم مصر في البطولة بعد ادائهم المشرف. 
 
وكانت البعثة وصلت منذ قليل وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بتخصيص فرق من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران وضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء ورجال الجمارك للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم. 
 
وقامت سلطات أمن المطار بفرض كردون أمنى خارج محيط صالة الوصول للعمل على تأمين أبطال مصر القادمين حتى خروجهم من دائرة المطار، كما وصلت أيضا فرقة من الفنون الشعبية لاستقبال الأبطال العائدين.  
 
الجدير بالذكر أن مصر حصدت 45 ميدالية  في دورة العاب البحر المتوسط ، 16 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية، محتلة المركز الخامس. 
 
 
 
 

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