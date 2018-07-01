فيديو.. ملخص أنشطة الرئيس السيسى خلال الأسبوع الماضى

كتب هيثم سلامة

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو يلخص أنشطة الرئيس خلال الأسبوع الماضى، وجاءت كالتالى:

الأحد 24 يونيو 2014

الرئيس يتابع خطوات تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم ما قبل الجامعة، وآخر مستجدات مشروع المدراس اليابانية.

الإثنين 25 يونيو 2018

الرئيس يستقبل نائب رئيس جمهورية العراق السيد إياد علاوى.

الإثنين 25 يونيو2018

الرئيس يهنئ المرأة السعودية على ما حققته من مكتساب فى عهد الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

الثلاثاء 26 يونيو 2018

الرئيس يتابع استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية لتطوير قطاع الصناعة فى مصر.

الأربعاء 27 يونيو 2018

الرئيس يستقبل عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى السيد / تشن مينار.

الأربعاء 27 يونيو 2018

الرئيس يستقبل وزير خارجية قبرص السابق ورئيس المركز الاستراتيجى لشركة "يورو أفريكا انتر كونيكتور" القبرصية العاملة فى مجال الربط الكهربائى.

الخميس 28 يونيو 2018

الرئيس يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيدة المستشارة / فريال حميدة قطب رئيسة هيئة النيابة الإدراية السابقة.

الخميس 28 يونيو 2018

الرئيس يستقبل السيد / جان إيف لودريان ، وزير خارجية فرنسا.

الخميس 28 يونيو 2018

الرئيس يشهد أداء حلف اليمين للسيد / عباس كامل رئيساً للمخابرات العامة.

الخميس 28 يونيو 2018

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين، لمناقشة مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

الجمعة 29 يونيو 2018

الرئيس يؤدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية.