فيديو معلوماتى.. بعد ثورة 30 يونيو.. تعرف على ما تم إنجازه بمنظومة التعليم

التعليم أساس رقى وتطوير المجتمع، وبناءً عليه كان الهدف الرئيسى بعد قيام 30 يونيو، إحداث ثورة فى المنظومة التعليمية.

وهذا ما تم إنجازه خلال 5 سنوات:

أولاً: التعليم ما قبل الجامعى



- وقف تسريبات الثانوية العامة

- تحويل الشهادة الابتدائية إلى سنة نقل عادية لتوفر ملايين الجنيهات

-عقد شراكات مع القطاع الخاص لبناء مدارس لتوفير الإتاحة المطلوبة للأطفال

- وضع نظام ومناهج جديدة للتعليم الفنى لربط الخريجين بسوق العمل

- إطلاق مبادرة اكتشاف الموهوبين علميا ورياضيا

- تنفيذ برنامج المعلمون أولا والتعليم أولا لتدريب المعلمين

- إطلاق بنك المعرفة

- وضع خطة لزيادة وتحسين أجور المعلمين

ثانياً: التعليم العالى



- خروج قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار للنور

- إصدار اللائحة الطلابية وإجراء الانتخابات الطلابية

- تسريع وتيرة تنسيق القبول بالجامعات بمختلف الشهادات

- البدء فى إنشاء 10 جامعات تكنولوجية على مستوى مصر

- البدء فى التحول إلى التصحيح الإلكترونى فى امتحانات الجامعات

- انطلاق منظومة التعليم الإلكترونى المدمج بديلا عن التعليم المفتوح

- البدء فى تحويل المناهج إلى "الإلكترونية"

- إعادة معهد إعداد القادة للحياة مرة أخرى لقيادة الأنشطة الطلابية

- وصول قانون فروع الجامعات الأجنبية لمجلس النواب بعد اعتماده من مجلس الوزراء