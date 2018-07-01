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فيديو.. المعركة مستمرة ضد جرائم الإخوان.. تعرف على جهود الداخلية فى 5 سنوات

الأحد، 01 يوليه 2018 02:00 م
فيديو.. المعركة مستمرة ضد جرائم الإخوان.. تعرف على جهود الداخلية فى 5 سنوات حملات أمنية وتفجيرات إرهابية
كتب ــ محمود عبد الراضى
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وزارة الداخلية على مدار 5 سنوات منذ 2013، فى معركة مستمرة ضد الجريمة، حتى أعادت الهدوء للبلاد مرة أخرى، وعلى مدار تلك الفترة وبعد إجراءات وتضحيات كبيرة استقرت الأوضاع الأمنية، وفى الأرقام التالية خير دليل على ما تحقق أمنيا.

 

ـ تسعى  وزارة الداخلية منذ 30 يونيو 2013 إلى وقف نزيف الدم الناتج عن العنف الإخوانى المستمر تجاه البلاد

وحققت الوزارة مجموعة الإنجازات على مدار السنوات الخمس الماضية فى سبيل استقرار الأوضاع الأمنية:

-محاصرة وتفكيك  992 بؤرة إرهابية

-ضبط 19 ألفا و108 عناصر إرهابية بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.

-تفكيك 205 بؤر إجرامية على مستوى الجمهورية

ضبط 134681 متهما لتنخفض معدلات الجريمة.

-محاصرة تجار السلاح وضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة لتنخفض حوادث العنف.

-تنفيذ 34.135.033 حكم قضائى ساهمت فى تقليص عدد الجرائم.


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