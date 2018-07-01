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فيديو.. إحدى المشاركات فى احتفالات المصريين بالثورة فى أمركيا:"تحيا مصر"

الأحد، 01 يوليه 2018 12:24 ص
فيديو.. إحدى المشاركات فى احتفالات المصريين بالثورة فى أمركيا:"تحيا مصر" المصريات يحتفون بذكرى الثورة
إيمان حنا
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نظمت الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من الاحتفاليات بذكرى ثورة 30 يونيو بمختلف الميادين، ، رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى، حيث ردد المشاركين الهتافات باللغتين العربية والإنجليزية حرصا على إيصال الرسالة لجميع وسائل الإعلام الأجنبى


وأكدت إيمان وهمان إحدى أبناء الجالية المصرية المشاركين والمنظمين للاحتفالية التى أقيمت بميدان التايم سكوير بنيويورك فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها الاحتفالية جاءت تعبيرا عن حب مصر فى ذكرى تحررها من الظلم والإرهاب.
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وأضافت أنه تم تخصيص أتوبيسات لنقل المصريين من بروكلين، كوينز، لونج ايلند، استاتن إيلند، ومن ولاية نيو جيرسى، جورنال اسكوير، باترسون، للمشاركة فى الاحتفالية،  التى أقيمت بمشاركة رموز و أبناء الجالية المصرية من الجيل الثانى والثالث المحبين لوطنهم الغالى مصر، وردد الجميع "تحيا مصر".

 

 


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ثورة30 يونيو

المصريين بالخارج

فرحة المصريين بالثورة

إيمان وهمان




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