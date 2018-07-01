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الأحد، 01 يوليه 2018 04:55 م
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غرفة تكنولوجيا المعلومات تناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الأحد، 01 يوليه 2018 03:18 م
غرفة تكنولوجيا المعلومات تناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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تعقد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، غدا الاثنين، مؤتمر "حماية البيانات الشخصية - مابين الفرص والتحديات والمخاطر " وذلك تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، وذلك بحضور نخبة من خبراء صناعة حماية وأمن البيانات والمعلومات وعدد من متخذى القرار وممثلى الجهات الرسمية والحكومية.

 

ويستهدف المؤتمر التأكيد على الدور الرائد لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CITعلى قيادة قاطرة التنمية للصناعة المعلوماتية فى السوق المصرى وتعزيز المميزات التنافسية لأعضائها والتى تكمن فى المواكبة المستمرة للمتغيرات التقنية الحديثة والوقوف على أبرز المستجدات التى من شأنها دعم مساعى ترسيخ الصناعة المصرية على خريطة المعلومات العالمية.

 

وبحسب أجندة المؤتمر فإن الجلسة الافتتاحية تتضمن كلمة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، ورئيس الغرفة المهندس وليد جاد.

 

كما يعرض الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات، ورئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بـ"ايتيدا"، ملامح مشروع قانون"حماية البيانات الشخصية" إضافة إلى إجراءات الحماية فى ظل لائحة الاتحاد الأوروبى GDPR


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غرفة صناعة التكنولوجيا

قانون حماية البيانات

البيانات الشخصية

لائحة الاتحاد الاوروبى

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