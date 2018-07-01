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الأحد، 01 يوليه 2018 06:39 ص
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عودة وفود شركات الأسمدة العامة بعد مشاركتها فى مؤتمر الاتحاد العربى بكازابلانكا

الأحد، 01 يوليه 2018 05:00 ص
عودة وفود شركات الأسمدة العامة بعد مشاركتها فى مؤتمر الاتحاد العربى بكازابلانكا المهندس عيد الحوت رئيس شركة كيما
كتب عبد الحليم سالم
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عادت إلى القاهرة وفود شركات الاسمدة العامة بعد مشاركتها فى المؤتمر الفنى الـ31 للاتحاد العربى للأسمدة والمعرض المصاحب بمدينة كازابلانكا بمملكة المغرب خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 28 يونيو 2018 تحت رعاية المجمع الشريف للفوسفات.

شارك فى فعاليات المؤتمر المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس عيد الحوت رئيس شركة كيما، والمهندس نبيل مكاوى رئيس شركة الدلتا للأسمدة، والمهندس حمدى جابر رئيس شركة النصر للأسمدة.

كما شارك فى المؤتمر وفد من شركة أبو قير للأسمدة، برئاسة سعد أبو المعاطى رئيس مجلس الإدارة.

شهد المؤتمر عقد عدد من الاجتماعات مع الشركات الأعضاء على هامش المؤتمر لبحث كل ما هو جديد فى صناعة الاسمدة وبحث استراتيجية صناعة الاسمدة ٢٠٣٠ على المستويات العربية والأفريقية والعالمية وذلك بالإضافة إلى دور صناعة الاسمدة فى خدمة الزراعة والبيئة.

جدير بالذكر أن هدف المؤتمر الذى شارك فيه أكثر من 300 من الخبراء وكبار المسؤولين فى شركات صناعات الأسمدة العالمية هو تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض آخر المستجدات التكنولوجية فى مجال صناعة الأسمدة.

ويسعى المؤتمر إلى متابعة كل ما هو جديد فى المجالات الهندسية وتكنولوجيا صناعة الأسمدة بهدف تحديث وتطوير واستخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة، وتشجيع ودعم البحث العلمى سواء داخل الشركات أو المراكز البحثية والجامعات والتى تلقى كل الدعم من الإتحاد العربى أو الشركات الأعضاء وبالتوازى مع الاهتمام ببناء قدرات العاملين الإدارية والفنية المتخصصة.

 


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الاتحاد العربى للاسمدة

القابضة الكيماوية

صناعة الاسمدة

كيما

سماد طلخا

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الدلتا للاسمدة




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