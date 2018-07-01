طلاب القسم العلمى بالثانوية: "أصحابنا فى أدبى هما اللى هيخرجونا"

ماجد تمراز

قال حسام هانى طالب بالقسم العلمى بالثانوية العامة، بمدرسة الحلمية التجريبية المشتركة بحى الخليفة، إن امنحان الاستاتيكا جاء أسهل من كل الامتحانات هذا العام، مشيرا إلى أن هناك نقطة واحدة فقط فى سؤال الاختيارات هى التى جاءت صعبة بعض الشئ.

وأضاف حسام لليوم السابع، أنه حتي الآن لم يقرروا ماذا سيفعلون اليوم بعد انتهاء امتحانات الثانوية، وأنهم سينتظرون أصدقائهم بالقسم الأدبى، وقال: "مش عارفين هنخرج فين ولا هنعمل إيه، صحابنا بتوع أدبى هما اللى هيخرجونا".

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الماضي وتنتهى اليوم الأحد 1 يوليو الجارى، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.