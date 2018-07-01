طلاب الثانوية: "امتحان الاستاتيكا سهل على عكس كل التوقعات"

ماجد تمراز

أبدى طلاب القسم العلمى بالثانوية العامة، فرحتهم وسعادتهم لسهولة امتحان مادة الأستاتيكا، مؤكدين أن الامتحان جاء خارج التوقعات وسهل للغاية، بخلاف بعض الامتحانات التى جاءت صعبة بعض الشئ كاللغة الانجليزية وامتحان الالمانى والإيطالى.

وقال محمود عبد العال، طالب بمدرسة الحلمية التجريبية المشتركة، إن الامتحان جاء سهلا، عدا بعض النقاط فى سؤال الاختيار، كان يحتاج إلى التفكير بعض الشئ، ولكن تم انجازه قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الماضي وتنتهى اليوم الأحد 1 يوليو الجارى، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.